2018-12-13T09:29:43+03:00
Общество

Сердобольная пенсионерка хотела помочь омичке, а лишилась 68 тысяч

Незнакомка украла деньги из кошелька пожилой женщины
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Сердобольная пенсионерка хотела помочь омичке, а лишилась 68 тысячСердобольная пенсионерка хотела помочь омичке, а лишилась 68 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Незнакомка постучалась в квартиру 84-летней пенсионерки и попросила у нее продукты и ненужные вещи. Пожилая женщина пустила женщину в квартиру и стала искать одежду, которую можно было отдать. Гостья попросила принести ей воды, и старушка отлучилась из комнаты.

Как сообщили в полиции, кошелек, спрятанный в шкафу, пропал после ухода женщины. В нем было 68 тысяч рублей. Тогда пенсионерка и обратилась в полицию. Неизвестную объявили в розыск. Ее приметы: 35-40 лет, рост 155-160 см, узкое худощавое лицо, темные волосы, темные глаза, светло-синяя куртка.

Также полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража», похитительнице может грозить 5 лет тюрьмы.

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