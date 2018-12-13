Сердобольная пенсионерка хотела помочь омичке, а лишилась 68 тысяч
Незнакомка постучалась в квартиру 84-летней пенсионерки и попросила у нее продукты и ненужные вещи. Пожилая женщина пустила женщину в квартиру и стала искать одежду, которую можно было отдать. Гостья попросила принести ей воды, и старушка отлучилась из комнаты.
Как сообщили в полиции, кошелек, спрятанный в шкафу, пропал после ухода женщины. В нем было 68 тысяч рублей. Тогда пенсионерка и обратилась в полицию. Неизвестную объявили в розыск. Ее приметы: 35-40 лет, рост 155-160 см, узкое худощавое лицо, темные волосы, темные глаза, светло-синяя куртка.
Также полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража», похитительнице может грозить 5 лет тюрьмы.