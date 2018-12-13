2018-12-13T08:31:02+03:00
Общество

В Омске разрешили открыть кинотеатр «Первомайский»

Пока лишь половину здания
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске разрешили открыть кинотеатр «Первомайский»В Омске разрешили открыть кинотеатр «Первомайский»Фото: Евгения ГУСЕВА
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Департамент архитектуры и градостроительства представил в суде разрешение на ввод в эксплуатацию, которое было выдано еще 30 ноября. Таким образом Восьмой арбитражный апелляционный суд выдал разрешение на эксплуатацию блока А, площадь которого 2300 квадратных метров, сообщает «Новый Омск» . Блок Б, площадь которого 6000 квадратных метров, открыть пока не разрешили.

Напомним, после торжественного открытия кинотеатра, его работа была временно приостановлена. Как выяснилось, ранее выданное компании «Кинопрокат Плюс Омск» разрешение на строительство кинотеатра было аннулировано, хотя объект уже был построен. Чиновники говорили о том, что предприниматель незаконно изменил проект кинотеатра и постороил два блока вместо одного. Однако предприниматель настаивал на том, что все было согласовано.

Построенный кинотеатр простоял без работы почти год, однако в сентябре арбитражный суд признал незаконным аннулирование разрешения на строительство. Разрешение было выдано снова. По всей видимости, в скором времени кинотеатр все же откроют.

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