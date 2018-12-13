В Омской области под суд пойдет рыбинспектор, избивший браконьера

СЕГОДНЯ 07:54 2018-12-13T07:54:52+03:00

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На инспектора рыбохраны Крутинского района Омской области завели уголовное дело. Браконьер обвиняет его в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, инспектор рыбохраны проводил рейд на озере Салтаим в Крутинском районе. Там он обнаружил нарушителя, который неоднократно незаконно ловил рыбу. Инспектор нанес пять ударов мужчине по голове. К счастью, тот получил лишь ушибы и синяки, серьезных травм у него медики не обнаружили.

Тем не менее браконьер решил пожаловаться в полицию на рыбинспектора. Теперь на него завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». Соутрудника будут судить.