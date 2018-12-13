В Омской области под суд пойдет рыбинспектор, избивший браконьера
На инспектора рыбохраны Крутинского района Омской области завели уголовное дело. Браконьер обвиняет его в превышении должностных полномочий.
Как сообщает пресс-служба следственного комитета, инспектор рыбохраны проводил рейд на озере Салтаим в Крутинском районе. Там он обнаружил нарушителя, который неоднократно незаконно ловил рыбу. Инспектор нанес пять ударов мужчине по голове. К счастью, тот получил лишь ушибы и синяки, серьезных травм у него медики не обнаружили.
Тем не менее браконьер решил пожаловаться в полицию на рыбинспектора. Теперь на него завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». Соутрудника будут судить.