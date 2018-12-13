2018-12-13T06:58:57+03:00
Общество

В Омске водитель маршрутки ударил девушку за громкую музыку

Очевидцы просят наказать маршрутчика
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске водитель маршрутки ударил девушку за громкую музыкуВ Омске водитель маршрутки ударил девушку за громкую музыкуФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Омичи просят наказать водителя одного из маршрутов города. В соцсетях очевидцы инцидента написали гневное сообщение. По их словам водитель маршрутки, ударил девушку, которая громко слушала музыку в наушниках:

- Водитель машины, желая навести порядок в переполненной маршрутке, выхватил у девушки телефон, вырвал из ушей наушники, и дернул с силой за капюшон, а получилось, что ударил по голове, - пишет очевидец, пожелавший остаться анонимным.

Маршрутка ехала из Амурского поселка в центр. Номер омич не указал, поэтому многиев комментариях посоветовали указать его, чтобы неадекватного водителя было легче наказать. Впрочем, другие жители города просят все же не делать поспешных выводов и предлагают сперва разобраться, что же спровоцировало такое поведение водителя.

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