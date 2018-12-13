2018-12-13T06:51:47+03:00
Общество

Перелеты из Омска подешевеют

Благодаря субсидиям снизятся цены на авиабилеты в Екатеринбург, Красноярск, Казань и Самару
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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Уже скоро перелеты станут для омичей доступнее. Уже в ближайшее время снизится стоимость авиабилетов из нашего города в Екатеринбург, Красноярск, Казань и Самару.

- По предложению губернатора, на обеспечение в следующем году доступности региональных воздушных перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам в бюджете необходимо предусмотреть 82,5 млн рублей, - сообщает пресс-служба областного правительства. - Рейсы планируют осуществлять авиакомпании NordStar (Красноярск и Екатеринбург) и «ЮВТ АЭРО» (Казань и Самара).

На этом программа не остановится. Александр Бурков поручил минпрому подумать, как увеличить количество субсидируемых авиамаршрутов Александр Бурков заявлял в Бюджетном послании областному парламенту.

Эта и другие поправки Губернатора будут рассмотрены профильным комитетом Законодательного Собрания в режиме второго чтения бюджета, сегодня, 13 декабря, а на пленарное заседание их вынесут 20 декабря.

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