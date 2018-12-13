Стало известно, где омский «Авангард» проведет следующий сезон

СЕГОДНЯ 04:10 2018-12-13T04:10:34+03:00

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Стала известна судьба омского "Авангарда". Нынешний сезон, напомним, из-за проблем со зданием арены, которая находится в аварийном состоянии, "ястребы" играют в Балашихе. Сейчас руководство клуба решает, что делать с "Арена-Омск" и стоит ли строить новый ледовый дворец. И, похоже, решение будет принято не так скоро, как хотелось бы болельщикам. Следующий сезон Омск снова останется без хоккея.

- На следующий год мы точно остаемся в Балашихе. Переезд в другое место? Мы столько вкладываем в Балашиху, что в переезде нет смысла, - цитирует Sport24 президента ХК "Авангард" Максима Сушинского.

Когда "ястребы" планируют вернуться в Омск, по-прежнему непонятно.