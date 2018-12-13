За последние годы все больше омичей интересуется службой в армии

СЕГОДНЯ 06:56 2018-12-13T06:56:34+03:00

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Член общественной палаты и председатель комитета Омской областной общественной организации «Совет солдатских родителей» Любовь Лобова в интервью «Комсомолке» призналась, что все больше молодых омичей интересуются службой в армии. По сравнению с ситуацией прошлых лет, когда молодые люди все чаще хотели получить отсрочку или не служить совсем, на сегодняшний день количество желающих увеличилось, а число явных противников службы уменьшилось.

- 12 месяцев – это очень короткий срок и молодые люди это понимают. Чем придумывать разные причины для того, чтобы не служить, судиться и обивать пороги разных инстанций, они готовы уйти на год на службу. Ведь служба делает из молодого парня настоящего мужчину, дисциплинированного и ответственного. У нас мамы признают, что после службы в армии их парни к порядку приучились, чистоту дома соблюдают. Знаете, даже были такие случаи, когда парня не допускали до службы, был у нас такой – у него зрение минус 6, а он служить хочет. Писал заявления разные, но не взяли, с таким здоровьем нельзя служить. Врачи у нас все-таки серьезно относятся к проблемам со здоровьем, - рассказала Лобова.