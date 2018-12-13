Жаловаться на проблемы во время воинской службы можно через анонимные ящики в частях

СЕГОДНЯ 07:35 2018-12-13T07:35:45+03:00

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Служба в армии – это обязанность каждого мужчины в нашей стране. Сейчас компетентные органы легко идут на диалог и стараются решить любую проблему призывников. Член общественной палаты и председатель комитета Омской областной общественной организации «Совет солдатских родителей» Любовь Лобова рассказалаЁ куда жаловаться, если во время службы возникли какие-то проблемы.

- В воинских частях Омской области есть специальный уголок с важной для служащих информацией. Там обязательно размещен устав и контакты всего руководства, начиная от линейных руководителей и до вышестоящих. Я уверяю, можно позвонить по любому телефону и там обязательно во всем разберутся. Там же указан и наш телефон обязательно, мы стараемся не формально подходить к проблеме, а вникать в суть и оказывать любую посильную помощь совместно с другими членами Общественной палаты. Также в каждой части есть анонимный ящик. Туда можно в письменной форме написать жалобу, она обязательно будет рассмотрена. Также во всех частях с ребятами работают психологи и проводят анонимное анкетирование, так тоже можно выявить многие проблемы, - сообщила Лобова.