Пассажиропоток в Омске снизился из-за уехавших в другие города

12 Дек. 15:58 2018-12-12T15:59:06+03:00

При расчетах тарифов на проезд пришлось учитывать и это

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Несмотря на то, что в дептранспорта делают все возможное, чтобы сократить расходы и увеличить доходы транспортных предприятий, тариф на провоз пассажиров в муниципальном транспорте придется увеличить. Об это рассказал сегодня, 12 декабря, во время выступления перед Общественным советом при региональном РЭК глава дептранспорта Александр Вялков.

При расчетах учили и такой фактор, как снижение пассажиропотока. По прогнозам, в следующем году он уменьшится на 2-3 процента.

- Есть влияние тенденций автомобилизации, оттока населения. Нам удалось приостановить сокращение пассажиропотока в прошлом году, - объяснил Вялков.

Добавим, что в текущем году муниципальные транспортники перевезли 60 млн пассажиров, а частники - 100 млн.