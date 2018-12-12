2018-12-12T15:59:06+03:00
Общество

Пассажиропоток в Омске снизился из-за уехавших в другие города

При расчетах тарифов на проезд пришлось учитывать и это
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В автобусах станет меньше пассажиров из-ха уехавших омичей.В автобусах станет меньше пассажиров из-ха уехавших омичей.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что в дептранспорта делают все возможное, чтобы сократить расходы и увеличить доходы транспортных предприятий, тариф на провоз пассажиров в муниципальном транспорте придется увеличить. Об это рассказал сегодня, 12 декабря, во время выступления перед Общественным советом при региональном РЭК глава дептранспорта Александр Вялков.

При расчетах учили и такой фактор, как снижение пассажиропотока. По прогнозам, в следующем году он уменьшится на 2-3 процента.

- Есть влияние тенденций автомобилизации, оттока населения. Нам удалось приостановить сокращение пассажиропотока в прошлом году, - объяснил Вялков.

Добавим, что в текущем году муниципальные транспортники перевезли 60 млн пассажиров, а частники - 100 млн.

Еще больше материалов по теме: «Все об омских дорогах и транспорте»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Председатель омского Совета солдатских матерей: Работаем с призывниками, чтобы не боялись армии
На Общественном совете при РЭК Омской области обсудили тарифы на проезд
Новый тариф на вывоз мусора могут не принять
Сбежавшая омичка, у которой ребенок выпал из окна: Неважно, что обо мне думают люди - хочу вернуть детей
В Омске покупатель воровал продукты в магазине и прятал их у ребенка в коляске
Департамент транспорта ждет снижение пассажиропотока из-за оттока населения в Омске
В Омске на форуме обсудили новый импульс развития сельского хозяйства
На дешевые авиабилеты для омичей выделят 82 миллиона из бюджета
Общественная палата Омской области провела четвертый агропромышленный форум
В Омске у МЕГИ заработает новый каток под открытым небом
Омским дачникам тоже нужно будет платить за вывоз мусора
Омские аграрии обсудили, как развивать сельское хозяйство
В омской пятиэтажке взорвалась воспламеняющаяся жидкость, а не газ
На агропромышленный форум в Омск съехались сельхозпроизводители из разных регионов