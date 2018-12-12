На Общественном совете при РЭК Омской области обсудили тарифы на проезд

12 Дек. 15:37 2018-12-12T16:01:11+03:00

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Директор департамента транспорта омской мэрии Александр Вялков выступил перед членами Общественного совета при региональном РЭК. Он рассказал, почему придется поднять тарифы на проезд в транспорте в 2019 году. Во-первых, значительно подорожала солярка. Если изначально при расчетах стоимость топлива закладывалась в размере 34,6 рубля за литр, то фактически платить придется 45-46 рублей.

При этом пассажиропоток в следующем году, по прогнозам, немного снизится. А вот купленные в лизинг 220 новых автобусов на изменении тарифа практически никак не скажутся. Наоборот, за счет того, что новые машины не надо бесконечно ремонтировать и они будут работать на экономически более выгодном газе, удастся существенно сэкономить. Горожане в свою очередь получают куда более комфортный транспорт, который к тому же чаще ходит. Сейчас шанс быстрее уехать с остановки вырос в соотношении три к четырем.

В итоге для автобусов тариф на провоз пассажира предложили увеличить до 40,94 рублей, а для трамваев и троллейбусов сократить до 40,67 рублей. В Общественном совете при РЭК Омской области с этими цифрами согласились.

- Наша задача установить предельный тариф в муниципальном транспорте, - рассказал председатель Общественного совета Виктор Гаак. - Предложения частных перевозчиков, которые заявят свои тарифы, мы будем рассматривать индивидуально. Можно, конечно, сегодня сердобольно устанавливать всем максимальный тариф, но наша задача не допустить того, чтобы население страдало. Мы рассматриваем, правильно ли РЭК установил минимально возможный тариф - чтобы те предприятия, которые работают по регулируемым тарифам завтра не разорились.

Тем временем, для горожан стоимость проезда с 1 января увеличится до 25 рублей при безналичном расчете. При оплате наличными водителю придется отдать уже 30 рублей. Эта разница в цене поездки носит заградительный характер - чтобы перевозчики не могли скрыть свои реальные доходы.