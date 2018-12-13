2018-12-13T04:11:08+03:00
Общество

Общественники регулярно посещает воинские части

Они следят за тем, в каких условиях служат солдаты
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Союз солдатских матерей регулярно посещает воинские частиСоюз солдатских матерей регулярно посещает воинские частиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Общественная организация «Совет солдатских матерей» создана для того, чтобы помогать как призывникам, так и их родителям и родственникам. Члены организации на своих примерах доказывают, что служба – это не так страшно, а обязанность каждого молодого человека. Как рассказала нам член Общественной палаты и председатель организации «Совет солдатских матерей» Любовь Лобова, они регулярно посещают воинские части, чтобы показать родителям призывников, что ничего плохого в службе нет.

- Мы стараемся со всеми поговорить и понять суть проблемы, никому не отказываем. Сейчас армия – это не какая-то изолированная система. Каждая часть старается открыться – всегда родители могут прийти на прием в часть, где служит их ребенок и убедиться, что с ним ничего плохого там не происходит. У солдат сейчас есть и телефоны и увольнения – они не закрыты. Также мы стараемся сами разговаривать с командирами частей, они чаще всего идут на уступки, вникают в ситуацию. Например, быстрее продвигают документы для дополнительных выплат сиротам. Командиры ведь тоже понимают, что изоляция – плохой путь. Нужно быть открытыми, чтобы страха у людей не возникало.

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