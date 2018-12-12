Председатель омского Совета солдатских матерей: Работаем с призывниками, чтобы не боялись армии

СЕГОДНЯ 18:43 2018-12-12T18:45:32+03:00

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«Совет солдатских матерей» в Омской области занимается широким кругом вопросов. Помощь во время службы нужна не только призывникам, но и их родственникам и родителям. Многие даже не задумываются, с каким кругом психологических проблем может столкнуться семья призывника. Организация старается помогать всем и с любыми вопросами. Об этом заявила член Общественной палаты и председатель организации «Совет солдатских матерей» Любовь Лобова:

- Знаете, если коротко описать нашу работу, то мы пашем и пашем. Мы занимаемся оказанием психологической и правовой помощи. Работаем как с призывниками, так и с их семьями. Также проводим разные мероприятия для людей допризывного возраста, чтобы они не боялись идти в армию, не боялись отдать долг родине, который они обязаны отдать по закону. Мы стараемся помочь всем, каждый может прийти с вопросами и мы никому не отказываем. Также мы отдельно разговариваем с теми, кто категорически отказывается служить – с ними работают члены нашей организации, вот у нас есть мать героя России. Также с такими ребятами могут поговорить их сверстники, которые уже отслужили. Чаще всего мы убеждаем и призывники соглашаются. Ведь 12 месяцев не такой большой срок, - рассказала нам Лобова.