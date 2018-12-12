Новый тариф на вывоз мусора могут не принять

12 Дек. 14:04 2018-12-12T14:43:49+03:00

Это значит, что с 1 января региональный оператор не сможет начать свою работу

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Омичи уже больше месяца обсуждают предстоящую мусорную реформу. Местные жители даже опасались, что стоимость их вывоза теперь значительно поднимется. Ведь по федеральному закону с 1 января вывоз мусора станет уже головной болью не управляющих компаний, а самих жильцов - им надо заключить договор с региональным оператором. Им будут оказывать коммунальную услугу, за которую будет приходить отдельная платежка.

Тем временем, пока с преобразованием системы придется повременить.

Как рассказал председатель Общественного совета при областном РЭК Виктор Гаак, тарифы на вывоз мусора, скорее всего, не успеют утвердить до 1 января, а значит пока все останется по-прежнему.

Тем временем, все непросто и с региональным оператором - его выбрали только с четвертой попытки. Три предыдущие раза итоги конкурса отменяли по требованию антимонопольщиков.

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