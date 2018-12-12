Новый тариф на вывоз мусора могут не принять
Омичи уже больше месяца обсуждают предстоящую мусорную реформу. Местные жители даже опасались, что стоимость их вывоза теперь значительно поднимется. Ведь по федеральному закону с 1 января вывоз мусора станет уже головной болью не управляющих компаний, а самих жильцов - им надо заключить договор с региональным оператором. Им будут оказывать коммунальную услугу, за которую будет приходить отдельная платежка.
Тем временем, пока с преобразованием системы придется повременить.
Как рассказал председатель Общественного совета при областном РЭК Виктор Гаак, тарифы на вывоз мусора, скорее всего, не успеют утвердить до 1 января, а значит пока все останется по-прежнему.
Тем временем, все непросто и с региональным оператором - его выбрали только с четвертой попытки. Три предыдущие раза итоги конкурса отменяли по требованию антимонопольщиков.
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