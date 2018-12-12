В Омске покупатель воровал продукты в магазине и прятал их у ребенка в коляске
Молодой омич ходил в супермаркет со своим двухлетним ребенком в коляске. Как можно увидеть на записи с камер видеонаблюдения 25-летний омич неспешно прогуливается по магазину, рассматривает товары и потом прячет их за спиной в коляске у своего двухлетнего малыша.
Мужчину задержали на кассе магазина. Он пытался пройти мимо, не оплатив товар. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, за спиной у ребенка обнаружили несколько упаковок мяса курицы, шоколад, орехи, йогурты, предметы одежды и бытовая химия. Всего он похитил товаров на 7 тысяч рублей.
Как выяснилось позже, это далеко не первая такая кража продуктов из магазина. В ноябре мужчина три раза воровал продукты из этого же магазина таким же способом. На него завели уголовное дело по статье «Кража».
Кража в супермаркете Омска.