В Омске покупатель воровал продукты в магазине и прятал их у ребенка в коляске

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-12T13:11:30+03:00

Омич воровал продукты из супермаркета и прятал их у ребенка в коляске Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Молодой омич ходил в супермаркет со своим двухлетним ребенком в коляске. Как можно увидеть на записи с камер видеонаблюдения 25-летний омич неспешно прогуливается по магазину, рассматривает товары и потом прячет их за спиной в коляске у своего двухлетнего малыша.

Мужчину задержали на кассе магазина. Он пытался пройти мимо, не оплатив товар. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, за спиной у ребенка обнаружили несколько упаковок мяса курицы, шоколад, орехи, йогурты, предметы одежды и бытовая химия. Всего он похитил товаров на 7 тысяч рублей.

Как выяснилось позже, это далеко не первая такая кража продуктов из магазина. В ноябре мужчина три раза воровал продукты из этого же магазина таким же способом. На него завели уголовное дело по статье «Кража».