2018-12-12T13:18:55+03:00
Общество

Сбежавшая омичка, у которой ребенок выпал из окна: Неважно, что обо мне думают люди - хочу вернуть детей

Кукушку уже устроили на работу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видео пресс-службы полицииСтоп-кадр из видео пресс-службы полиции
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Напомним, многодетная мать сбежала из Омска в подмосковный Ногинск. В нашем городе она оставила двухлетнюю дочку одну в квартире с запиской. В записке говорилось, что своих четверых детей омичка воспитывать больше не может. Малышка выпала из окна второго этажа, к счастью, серьезно она не пострадала. Остальные трое детей женщины находились в санатории.

Женщину нашли и вернули в Омск. Сейчас ее устроили в гостиницу и нашли ей работу. Она планирует вернуть своих детей и уже даже виделась со своими старшими. Они по-прежнему остаются в пансионате. Также многодетная мать планирует навестить свою брошенную двухлетнюю дочь. Девочка сейчас в доме малютки. Женщина заявила, что ей неважно мнение общества о ней, сейчас ее цель вернуть детей. Добавим, что после публикаций в СМИ о ЧП с дочерью омички, страницу кукушки в соцсетях буквально завалили гневными комментариями.

- С маленькой поеду встречаться вот в ближайшие дни. Я думаю, что никому мои дети, кроме меня, не нужны, тем более государству. Так что надеюсь, что все будет хорошо. По крайней мере, сейчас я для этого делаю все возможное, - написала женщина корреспонденту «НГС».

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