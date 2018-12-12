Департамент транспорта ждет снижение пассажиропотока из-за оттока населения в Омске

СЕГОДНЯ 12:43 2018-12-12T12:43:42+03:00

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В эти минуты в РЭК Омской области принимается решение, какой тариф на проезд установят для транспортных предприятий города. В профильном департаменте просят за одну поездку 40 рублей 94 копейки для Пассажирского предприятия №8 (автобусы) и 40 рублей 67 копеек для МП "Электрический транспорт" (троллейбусы и трамваи). Разницу между этой цифрой, если в РЭК ее утвердят, и стоимостью проезда в 30 рублей транспортникам будут доплачивать за каждого пассажира из городского бюджета.

Тем временем директор департамента транспорта заявил, что ведомство ожидает в 2019 году снижение пассажиропотока. Причем по причине, которая ранее никогда не озвучивалась. Александр Вялков заявил, что это связано с оттоком населения из Омска. "Комсомолка" уже писала, что по данным Омскстата, ежедневно только по официальной статистике регион покидает в среднем по 103 человека. За 9 месяцев этого года из Омской области уехала 31,1 тыс. жителей. И в основном уезжает в другие города более мобильное население Омска.