На дешевые авиабилеты для омичей выделят 82 миллиона из бюджета

12 Дек. 12:10 2018-12-12T12:10:22+03:00

На дешевые авиабилеты для омичей в правительстве выделят 82 миллиона Фото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

Столько потратят на компенсацию власти в 2019 году

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Чтобы некоторые авиамаршруты стали дешевле для омичей, в бюджете необходимо предусмотреть субсидий на 82,5 миллиона рублей. Льготные рейсы будут летать из Омска по четырем направлениям: в Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самару. Рейсы уже начали обслуживать авиакомпании NordStar (Красноярск и Екатеринбург) и «ЮВТ АЭРО» (Казань и Самара), сообщается на сайте областного правительства.

Также на 2019 года в правительстве планируют увеличивать количество льготных маршрутов. Минпрому поручили увеличить число рейсов за счет субсидирования.