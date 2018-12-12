2018-12-12T12:10:22+03:00
Общество

На дешевые авиабилеты для омичей выделят 82 миллиона из бюджета

Столько потратят на компенсацию власти в 2019 году
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На дешевые авиабилеты для омичей в правительстве выделят 82 миллионаНа дешевые авиабилеты для омичей в правительстве выделят 82 миллионаФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Чтобы некоторые авиамаршруты стали дешевле для омичей, в бюджете необходимо предусмотреть субсидий на 82,5 миллиона рублей. Льготные рейсы будут летать из Омска по четырем направлениям: в Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самару. Рейсы уже начали обслуживать авиакомпании NordStar (Красноярск и Екатеринбург) и «ЮВТ АЭРО» (Казань и Самара), сообщается на сайте областного правительства.

Также на 2019 года в правительстве планируют увеличивать количество льготных маршрутов. Минпрому поручили увеличить число рейсов за счет субсидирования.

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