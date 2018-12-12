2018-12-12T11:53:31+03:00
Общество

Омским дачникам тоже нужно будет платить за вывоз мусора

Как и жителям частного сектора
Станислав МУХИН
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Логика законодателей такая: дачники ведь тоже производят отходы.Логика законодателей такая: дачники ведь тоже производят отходы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 1 января омичи на себе ощутят изменения в системе утилизации и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Теперь за это будет отвечать единый региональный оператор ООО "Магнит". Эта же компания начнет выставлять омичам квитанции. Предполагается, что с нового года услуга подорожает.

Тем временем, областное правительство и другие органы власти ведут активную разъяснительную работу для населения. На встречах с жителями объясняется, как будет действовать система вывоза отходов в городе после всех изменений. Во время этих встреч выясняются все новые нюансы мусорной реформы. Например, накануне стало известно, что платить за услугу придется и дачникам. Логика законодателей такая: они ведь тоже производят отходы.

Член Общественной палаты, начальник Государственной Жилищной инспекции по Омской области Александр Бурых также пояснил собственинкам: собирать мусор в жилых кварталах будут не только на санитарных площадках. Выкатные контейнеры в домах с мусоропроводом также будут включены в территориальную схему по обращению с ТКО.

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