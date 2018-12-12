В Омске на форуме обсудили новый импульс развития сельского хозяйства

12 Дек. 12:10 2018-12-12T12:10:47+03:00

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Общественная палата Омской области проводит в Омске Агропромышленный форум, чтобы аккумулировать все болевые точки которые есть в сельском хозяйстве Омской области, да и страны в целом, а потом предложить пути решения этих проблем. Другой важной стороной форума является общение. Коллегам по АПК важно общаться друг с другом, перенимать позитивный опыт и транслировать его на другие хозяйства и районы, чтобы он приумножался.

- Подобные форумы очень важны для Омской области, поскольку наш регион аграрный, - считает член Общественной палаты Омской области Юлия Нейфельд. - Безусловно Общественная палата уделяет огромное внимание развитию сельского хозяйства, поэтому и стала инициатором такого мероприятия. Я очень надеюсь что на площадках форума будут приняты важные решения, которые будет реализованы и дадут новые пути развития сельскому хозяйству области.

Участники форума обсуждали насущные проблемы отрасли на трех круглых столах: "Четыре фактора успеха современного агрария", "Устойчивое развитие сельских территорий", "Селекция и промышленное производство зернобобовых культур как основа успеха АПК" и по итогам мероприятия наградили лучших работников отрасли Омского региона.