2018-12-12T11:37:45+03:00
Происшествия

В омской пятиэтажке взорвалась воспламеняющаяся жидкость, а не газ

После этого в квартире начался пожар
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В жилом доме Омска ночью взорвался не газ, а воспламеняющаяся жидкостьВ жилом доме Омска ночью взорвался не газ, а воспламеняющаяся жидкостьФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Напомним, сегодня рано утром ЧП случилось в многоквартирном доме по улице 7-я Линия. Как сообщали в МЧС предварительную информацию, в доме произошел взрыв газа. Сейчас «Комсомолке» в городской администрации пояснили, что в квартире не было взрыва газа. Там случился пожар из-за вспыхивания легковоспламеняющейся жидкости. Какой именно, пока не сообщается.

Из дома самостоятельно эвакуировались 48 человек, еще 11 человек спасли сотрудники МЧС. Никто не пострадал. Несущие стены дома не были повреждены, в одной квартире выбиты окна. Сейчас люди возвращаются в свои квартиры:

- В данное время специалисты производят подключение дома к ранее отключенным энергоресурсам. Жильцы уже начали возвращаться в свои квартиры. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, - сообщили в мэрии.

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