В омской пятиэтажке взорвалась воспламеняющаяся жидкость, а не газ
Напомним, сегодня рано утром ЧП случилось в многоквартирном доме по улице 7-я Линия. Как сообщали в МЧС предварительную информацию, в доме произошел взрыв газа. Сейчас «Комсомолке» в городской администрации пояснили, что в квартире не было взрыва газа. Там случился пожар из-за вспыхивания легковоспламеняющейся жидкости. Какой именно, пока не сообщается.
Из дома самостоятельно эвакуировались 48 человек, еще 11 человек спасли сотрудники МЧС. Никто не пострадал. Несущие стены дома не были повреждены, в одной квартире выбиты окна. Сейчас люди возвращаются в свои квартиры:
- В данное время специалисты производят подключение дома к ранее отключенным энергоресурсам. Жильцы уже начали возвращаться в свои квартиры. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, - сообщили в мэрии.