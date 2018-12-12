Омские аграрии обсудили, как развивать сельское хозяйство

12 Дек. 11:42 2018-12-12T11:42:26+03:00

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Мероприятие всякий раз вызывает живейший интерес со стороны аграриев области, да и всей России.

- Аграрная отрасль одна из ключевых отраслей экономики, как говорил губернатор Омской области Александр Бурков - одна из точек роста экономики региона, - сказал организатор форума, член Общественной палаты Омской области Андрей Ерошевич. - В аграрном секторе есть много позитивного опыта и в тоже время очень много проблем. Поэтому такая открытая площадка, созданная Общественной палатой Омской области, позволяет аграриям в свободной форме общаться между собой, обмениваться мнениями по разным проблемам, предлагать пути решения.

Андрей Николаевич сообщил собравшимся, что с предложениями, которые прозвучат на мероприятии, Общественная палата будет работать и в дальнейшем с представителями законодательной и исполнительной власти, чтобы жизнь селян стала лучше.

- Общественная палата - уникальный институт гражданского общества, который обладает большими возможностями по обсуждению освещению проблем любой сферы, имеет большой инструментарий, чтобы донести эти проблемы до любого уровня власти и предложить пути их решения, - уверен Андрей Николаевич.