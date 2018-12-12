2018-12-12T11:42:26+03:00
Политика

Омские аграрии обсудили, как развивать сельское хозяйство

Общественная палата Омской области в четвертый раз провела агропромышленный форум
Поделиться:
Андрей Ерошевич.Андрей Ерошевич.Фото: Лариса ЛОСКУТОВА
Изменить размер текста:

Мероприятие всякий раз вызывает живейший интерес со стороны аграриев области, да и всей России.

- Аграрная отрасль одна из ключевых отраслей экономики, как говорил губернатор Омской области Александр Бурков - одна из точек роста экономики региона, - сказал организатор форума, член Общественной палаты Омской области Андрей Ерошевич. - В аграрном секторе есть много позитивного опыта и в тоже время очень много проблем. Поэтому такая открытая площадка, созданная Общественной палатой Омской области, позволяет аграриям в свободной форме общаться между собой, обмениваться мнениями по разным проблемам, предлагать пути решения.

Андрей Николаевич сообщил собравшимся, что с предложениями, которые прозвучат на мероприятии, Общественная палата будет работать и в дальнейшем с представителями законодательной и исполнительной власти, чтобы жизнь селян стала лучше.

- Общественная палата - уникальный институт гражданского общества, который обладает большими возможностями по обсуждению освещению проблем любой сферы, имеет большой инструментарий, чтобы донести эти проблемы до любого уровня власти и предложить пути их решения, - уверен Андрей Николаевич.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске на форуме обсудили новый импульс развития сельского хозяйства
На дешевые авиабилеты для омичей выделят 82 миллиона из бюджета
Общественная палата Омской области провела четвертый агропромышленный форум
В Омске у МЕГИ заработает новый каток под открытым небом
Омским дачникам тоже нужно будет платить за вывоз мусора
В омской пятиэтажке взорвалась воспламеняющаяся жидкость, а не газ
На агропромышленный форум в Омск съехались сельхозпроизводители из разных регионов
Омичка хотела получить компенсацию в 8 миллионов, а лишилась 300 тысяч
Александр Адабир: "Общественная палата заинтересована в обсуждении животрепещущих проблем АПК"
На бульваре Победы в Омске появится детская площадка
Общественная палата: Омичам важно знать, что власть их слышит
Омич хотел продать трактор, а лишился денег на карточке
Общественники ежеквартально встречаются с омским губернатором
В Омске с крыши здания сорвался рабочий и погиб
Центр справедливости помог омичу разрешить трудовой спор
«Росводоканал Омск»продолжает реконструкцию насосных станций
Общественная палата получила благодарственное письмо от омского губернатора
Омичам запретили кататься со склонов Советского парка
«Ростелеком» ускорил интернет в трех селах Омской области
Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью
В центре Омска сгорел частный дом
В Омске рассказали, как стать членом Общественной палаты
Омичка из мести сожгла машину своего знакомого
Лидия Герасимова: Для омичей двери Общественной палаты всегда открыты
Омич дважды ограбил один и тот же банк
Секретарь Общественной палаты Омской области: Мы - мостик между гражданами и властью
В Омске, где нет своей арены, может пройти молодежный чемпионат мира по хоккею