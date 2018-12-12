Александр Адабир: "Общественная палата заинтересована в обсуждении животрепещущих проблем АПК"

12 Дек. 11:18 2018-12-12T11:18:57+03:00

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Три тематических площадки работали на Омском агропромышленном форуме. Участники мероприятия, которые приехали в наш регион из разных концов России обсуждали насущные вопросы, которые волнуют всех аграриев страны: как привлечь инвестиции в АПК, вопросы селекции и промышленного производства зернобобовых культур, устойчивое развитие сельских территорий.

- Сегодняшний форум - знаковый, - уверен член Общественной палаты, и Омской региональной общественной организации по решению социально-хозяйственных задач на селе "Возрождение" Александр Адабир. - Вопрос сельского хозяйства - один из главнейших в стране. Естественно, Общественная палата не могла не остаться в стороне и выступает организатором этого мероприятия. Судя по тому, что сюда съехались коллеги из других регионов, обсуждаемые здесь вопросы интересны и актуальным, а само мероприятие вызывает доверие. Уверен, что результат работы форума будет очень эффективен. Общественная палата, как структура гражданского общества, заинтересована в обсуждении животрепещущих проблем разных сфер жизни, тем более в такой важной отрасли как сельское хозяйство.