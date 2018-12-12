Омичка хотела получить компенсацию в 8 миллионов, а лишилась 300 тысяч
Жительница Тары некоторое время назад покупала различные биологические добавки в интернет-магазине. Недавно ей позвонил неизвестный мужчина и представился полицейским. Он сказал, что на фирму, которая продает БАДы, завели уголовное дело. Женщине, по его словам, полагалась компенсация в 8 миллионов рублей.
Как рассказали в омской полиции, обманутая сибирячка пришла к ним только после того как перевела разные суммы денег мошенникам 14 раз. Неизвестные говорили ей, что эти деньги идут на уплату налогов. После 14-ого платежа они перестали выходить с ней на связь. 55-летняя тарчанка в общей сложности потеряла более 300 тысяч рублей.
Отметим, что сотрудники банка и случайные прохожие предупреждали женщину, которая несколько раз переводила деньги, что это мошенники. Она омичка была убеждена в своей правоте и верила лже-полицейскому.
Сейчас на мошенников возбудил уголовное дело, но их еще не нашли.