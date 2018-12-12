2018-12-12T11:57:25+03:00
Общество

Общественная палата Омской области провела четвертый агропромышленный форум

Цель форума - дать новый импульс развития агропромышленного сектора области и всей страны
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Андрей Ерошевич был одним из спикеров.Андрей Ерошевич был одним из спикеров.Фото: Лариса ЛОСКУТОВА
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Сельское хозяйство всегда имело большое значение для экономики Омской области. Поэтому неудивительно, что именно в нашем регионе уже четвертый год подряд проводится такое важное для сельхозпроизводителей мероприятие как Агропромышленный форум. Организатором этого мероприятия является Общественная палата Омской области.

- Основная цель Общественной палаты консолидация взаимодействия между гражданским обществом и органами исполнительной власти, - сказал на открытии форума член Общественной палаты Омской области Игорь Боровский. - Агропромышленный комплекс всегда достойно представлял Омскую область в нашей стране . Значительная часть населения Омской области - 45% проживает в сельской местности и имеет прямое или косвенное отношение к агропромышленному сектору. Любое направление производства держится на трех китах: кадры, материально-техническая база и современные технологии, а так же вопросы, связанные с финансами. Поэтому на нашем форуме будут работать три площадки, где мы обсудим эти стороны развития агропромышленного сектора области и страны в целом.

Игорь Владимирович зачитал обращение губернатора Омской области Александр Буркова, который выразил надежду, что форум станет эффективной площадкой для обмена мнениями и обсуждения проблем развития агропромышленного комплекса российских товаропроизводителей.

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