На агропромышленный форум в Омск съехались сельхозпроизводители из разных регионов

12 Дек. 11:21 2018-12-12T11:21:59+03:00

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Агропромышленный форум в Омской области проходит четвертый год подряд, организует его Общественная палата Омской области и на этот раз он собрал рекордное число участников. 450 представителей аграрного бизнеса из разных регионов России приехали в столицу Прииртышья, чтобы поделиться опытом своей работы.

- На деловых площадках нашего форума обсуждались вопросы развития сельских территорий, государственной поддержки товаропроизводителей, кредитования, инвестиций всех сфер хозяйствования, вопросы селекции зернобобовых культур, - рассказал организатор форума, член Общественной палаты Омской области Андрей Ерошевич. - Отличительной особенностью нынешнего мероприятия стала деловая часть - насущные вопросы развития сельского хозяйства обсуждались на трех круглых столах, а по итогам мероприятия состоялось награждение победителей по отраслевым номинациям и главного агрария года по версии экспертного совета дирекции премии.

Такое внимание к аграрному сектору и поощрение представителей этой сферы экономики не случайно.

- Нужно поощрить положительный опыт как отрасли в целом, так и отметить достижения людей, которые который каждый день работают в агропромышленном комплексе, - уверен Андрей Николаевич.