На бульваре Победы в Омске появится детская площадка

12 Дек. 11:02 2018-12-12T11:03:31+03:00

Второй этап реконструкции запланирован на следующий год

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Напомним, бульвар Победы попал в программу по благоустройству. Омичи сами выбрали шесть мест в городе, которое надо привести уже в ближайшее время. В этом году там прошел первый этап реконструкции этого пространства. На эту часть работ потратили 95,5 млн рублей.

За эти деньги на бульваре появились мощеные гранитом тротуары, фонтан с подсветкой, установлены новые фонари. Также к растениям подвели поливочный водопровод.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукцион на разработку проекта второго этапа благоустройства сквера на бульваре Победы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». По данным сайта единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта составляет 1,5 млн рублей.

В 2019 на бульваре Победы планируют обустроить зоны тихого отдыха, детское игровое пространство у танка, а также реконструировать монументальную композицию «Звезда — героям Славы» и создать инсталляцию «Аллея Славы».