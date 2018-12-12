2018-12-12T11:03:31+03:00
Общество

На бульваре Победы в Омске появится детская площадка

Второй этап реконструкции запланирован на следующий год
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: zakupki.gov.ruФото: zakupki.gov.ru
Изменить размер текста:

Напомним, бульвар Победы попал в программу по благоустройству. Омичи сами выбрали шесть мест в городе, которое надо привести уже в ближайшее время. В этом году там прошел первый этап реконструкции этого пространства. На эту часть работ потратили 95,5 млн рублей.

За эти деньги на бульваре появились мощеные гранитом тротуары, фонтан с подсветкой, установлены новые фонари. Также к растениям подвели поливочный водопровод.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукцион на разработку проекта второго этапа благоустройства сквера на бульваре Победы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». По данным сайта единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта составляет 1,5 млн рублей.

В 2019 на бульваре Победы планируют обустроить зоны тихого отдыха, детское игровое пространство у танка, а также реконструировать монументальную композицию «Звезда — героям Славы» и создать инсталляцию «Аллея Славы».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске на форуме обсудили новый импульс развития сельского хозяйства
На дешевые авиабилеты для омичей выделят 82 миллиона из бюджета
Общественная палата Омской области провела четвертый агропромышленный форум
В Омске у МЕГИ заработает новый каток под открытым небом
Омским дачникам тоже нужно будет платить за вывоз мусора
Омские аграрии обсудили, как развивать сельское хозяйство
В омской пятиэтажке взорвалась воспламеняющаяся жидкость, а не газ
На агропромышленный форум в Омск съехались сельхозпроизводители из разных регионов
Омичка хотела получить компенсацию в 8 миллионов, а лишилась 300 тысяч
Александр Адабир: "Общественная палата заинтересована в обсуждении животрепещущих проблем АПК"
Общественная палата: Омичам важно знать, что власть их слышит
Омич хотел продать трактор, а лишился денег на карточке
Общественники ежеквартально встречаются с омским губернатором
В Омске с крыши здания сорвался рабочий и погиб
Центр справедливости помог омичу разрешить трудовой спор
«Росводоканал Омск»продолжает реконструкцию насосных станций
Общественная палата получила благодарственное письмо от омского губернатора
Омичам запретили кататься со склонов Советского парка
«Ростелеком» ускорил интернет в трех селах Омской области
Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью
В центре Омска сгорел частный дом
В Омске рассказали, как стать членом Общественной палаты
Омичка из мести сожгла машину своего знакомого
Лидия Герасимова: Для омичей двери Общественной палаты всегда открыты
Омич дважды ограбил один и тот же банк
Секретарь Общественной палаты Омской области: Мы - мостик между гражданами и властью
В Омске, где нет своей арены, может пройти молодежный чемпионат мира по хоккею