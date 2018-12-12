2018-12-12T09:55:51+03:00
Происшествия

Омич хотел продать трактор, а лишился денег на карточке

Сельчанина обманули мошенники
Станислав МУХИН
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Силовики уже выяснили, что звонок был из республики Татарстан.Силовики уже выяснили, что звонок был из республики Татарстан.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Неудачно закончилась попытка продать свой трактор для одного из сельчан. Мужчина разместил объявление о продаже сельскохозяйственной техники на одном из сайтов. Установил цену - 100 тысяч рублей. Потенциальный покупатель нашелся довольно быстро. Счастью сельчанина не было предела. Позвонивший мужчина предложил часть денег сразу же перевести на карту, а другую - отдать наличкой при встрече. Владельца трактора не смутило, что покупатель готов платить деньги, даже не посмотрев технику.

- Продавец трактора продиктовал неизвестному номер своей банковской карты, три цифры на оборотной стороне, а также код, пришедший в смс-сообщении, - сообщили в ОМВД России по Омскому району.

Таким образом у жителя Омского района пропало с банковской карточки 13 400 рублей. Мужчина обратился в полицию. Сейчас мошенников уже ищут. Силовики уже выяснили, что звонок был из республики Татарстан.

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