В Омске с крыши здания сорвался рабочий и погиб

СЕГОДНЯ 09:40 2018-12-12T09:40:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия разыгралась в Советском округе. На одной из жилых пятиэтажек проводилась замена крыши. Во время кровельных работ один из рабочих неожиданно сорвался с высоты и упал вниз. Шансов выжить у 53-летнего сотрудника одной из частных строительных компаний не было. Следственный комитет уже начал проверку обстоятельств несчастного случая.

- Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Следствие проверит, как организация соблюдала правила безопасности при ведении работ. По предварительным данным погибший не использовал выданное ему снаряжение для высотных работ, - уточнили "Комсомолке" в пресс-службе Следственного комитета России по Омской области.