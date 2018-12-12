Общественная палата: Омичам важно знать, что власть их слышит

12 Дек. 09:56 2018-12-12T13:39:01+03:00

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Ровно 10 лет работает Общественная палата на территории Омской области. За этот период ее представители неоднократно выступали инициаторами публичных обсуждений самых острых вопросов. Накануне юбилея Секретарь Общественной Лидия Герасимова палаты озвучила итоги работы за 2018 год.

- Безусловно, людям важно, чтобы их не только слушали, но и слышали. На различных встречах с руководителями региона и города, когда звучат конкретные вопросы и проблемы, это потом положительно сказывается на их решении. Это, естественно, сказывается на настроении жителей. Это ведь тогда дает возможность власти честно и открыто объяснять омичам, почему сейчас пока нельзя решить ту или иную проблему. Но всегда можно донести, что она остается на контроле министерства или профильного ведомства. Тогда общество чувствует, что разговор с властью не прошел просто так. И это дополнительный стимул для активных граждан не оставаться в стороне от активной жизни города, - рассказала секретарь Общественной палаты Лидия Герасимова.