Общественная палата: Омичам важно знать, что власть их слышит

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-12T09:56:12+03:00

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Ровно 10 лет работает Общественная палата на территории Омской области. За этот период ее представители неоднократно выступали инициаторами публичных обсуждений самых острых вопросов. Накануне юбилея в Общественной палате подвели итоги работы за 2018 год. Об этом рассказала ее секретарь Лидия Герасимова.

- Безусловно, людям важно, чтобы их не только слушали, но и слышали. На различных встречах с руководителями региона и города, когда звучат конкретные вопросы и проблемы, это потом положительно сказывается на их решении. Это, естественно, сказывается на настроении жителей. Это ведь тогда дает возможность власти честно и открыто объяснять омичам, почему сейчас пока нельзя решить ту или иную проблему. Но всегда можно донести, что она остается на контроле министерства или профильного ведомства. Тогда общество чувствует, что разговор с властью не прошел просто так. И это дополнительный стимул для активных граждан не оставаться в стороне от активной жизни города, - рассказала секретарь Общественной палаты Лидия Герасимова.