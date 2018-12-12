2018-12-12T09:56:12+03:00
Общество

Общественная палата: Омичам важно знать, что власть их слышит

18 декабря Общественной палате Омской области исполнится 10 лет
Поделиться:
Общественная палата не раз выступала инициатором публичных обсуждений самых острых вопросов. ФОТО: Общественная палата Омской областиОбщественная палата не раз выступала инициатором публичных обсуждений самых острых вопросов. ФОТО: Общественная палата Омской области
Изменить размер текста:

Ровно 10 лет работает Общественная палата на территории Омской области. За этот период ее представители неоднократно выступали инициаторами публичных обсуждений самых острых вопросов. Накануне юбилея в Общественной палате подвели итоги работы за 2018 год. Об этом рассказала ее секретарь Лидия Герасимова.

- Безусловно, людям важно, чтобы их не только слушали, но и слышали. На различных встречах с руководителями региона и города, когда звучат конкретные вопросы и проблемы, это потом положительно сказывается на их решении. Это, естественно, сказывается на настроении жителей. Это ведь тогда дает возможность власти честно и открыто объяснять омичам, почему сейчас пока нельзя решить ту или иную проблему. Но всегда можно донести, что она остается на контроле министерства или профильного ведомства. Тогда общество чувствует, что разговор с властью не прошел просто так. И это дополнительный стимул для активных граждан не оставаться в стороне от активной жизни города, - рассказала секретарь Общественной палаты Лидия Герасимова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске на форуме обсудили новый импульс развития сельского хозяйства
На дешевые авиабилеты для омичей выделят 82 миллиона из бюджета
Общественная палата Омской области провела четвертый агропромышленный форум
В Омске у МЕГИ заработает новый каток под открытым небом
Омским дачникам тоже нужно будет платить за вывоз мусора
Омские аграрии обсудили, как развивать сельское хозяйство
В омской пятиэтажке взорвалась воспламеняющаяся жидкость, а не газ
На агропромышленный форум в Омск съехались сельхозпроизводители из разных регионов
Омичка хотела получить компенсацию в 8 миллионов, а лишилась 300 тысяч
Александр Адабир: "Общественная палата заинтересована в обсуждении животрепещущих проблем АПК"
На бульваре Победы в Омске появится детская площадка
Омич хотел продать трактор, а лишился денег на карточке
Общественники ежеквартально встречаются с омским губернатором
В Омске с крыши здания сорвался рабочий и погиб
Центр справедливости помог омичу разрешить трудовой спор
«Росводоканал Омск»продолжает реконструкцию насосных станций
Общественная палата получила благодарственное письмо от омского губернатора
Омичам запретили кататься со склонов Советского парка
«Ростелеком» ускорил интернет в трех селах Омской области
Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью
В центре Омска сгорел частный дом
В Омске рассказали, как стать членом Общественной палаты
Омичка из мести сожгла машину своего знакомого
Лидия Герасимова: Для омичей двери Общественной палаты всегда открыты
Омич дважды ограбил один и тот же банк
Секретарь Общественной палаты Омской области: Мы - мостик между гражданами и властью
В Омске, где нет своей арены, может пройти молодежный чемпионат мира по хоккею