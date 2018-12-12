2018-12-12T09:03:28+03:00
Общество

Омичам запретили кататься со склонов Советского парка

На всей территории повесили предупреждающие об опасности таблички
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Посетителям омского парка запретили кататься со склоновПосетителям омского парка запретили кататься со склоновФото: пресс-служба администрации города Омска
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В Советском парке омичам не рекомендуют кататься со склонов. Предупреждения об опасности появились на табличках, которые разместили по всей территории парка. Как сообщили в департаменте имущественных отношений, на табличке написано, что спуск с непредназначенных для этого склонов запрещен.

Спуск с опасных склонов может привести к различным травмам - можно врезаться в препятскивия в виде деревьем и столбов. Кстати, о таких случаях сообщалось неоднократно. Для катания в парке организована бесплатная горка высотой 1,8 метра и длиной ската 31 метр. Также там имеется обустроенная тюбинговая трасса длиной 200 метров. С этих горок, по информации администрации, кататься гораздо безопаснее.

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