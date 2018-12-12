Общественники ежеквартально встречаются с омским губернатором

12 Дек. 09:41 2018-12-12T09:41:52+03:00

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Секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова накануне 10-летия органа отметила его важность. По ее словам, члены Общественной палаты - одни из немногих, кто так регулярно имеет возможность встречаться с губернатором. На встрече с руководителем Омской области до него доводятся основные проблемы и чаяния сибиряков.

- Ежеквартально мы встречаемся с губернатором региона. Там мы и поднимаем и озвучиваем самые часто звучащие вопросы и проблемы. Губернатор нас слышит, это я могу сказать точно. В этом общении решается проблема. Не зря же мы посредник между властью и обществом, - рассказывает Лидия Герасимова. - Кроме того, в Общественной палате хоть и не много членов – всего 30, но мы имеем целую армию сподвижников в лице общественных советов при органах власти. Причем как федеральных, так и региональных с муниципальными. В районах Омской области на местах гораздо лучше знают проблемы своих жителей и территорий. Эти вопросы он поднимают конкретно от земли и озвучивают их своему главе администрации. И дальше она уже решается.