2018-12-12T09:09:36+03:00
Происшествия

В центре Омска сгорел частный дом

Пламенем полностью охвачена крыша [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В центре Омска горит частный домВ центре Омска горит частный домФото: vk.com
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В Центральном районе Омска на улице 18-ая Северная горит большой кирпичный частный дом. В соцсетях очевидцы разместили фото пожара. Пламенем полностью охвачена крыша дома площадью 250 квадратных метров, она начала разрушаться.

По сообщению пресс-службы МЧС, пожар тушили 33 человека и 7 единиц техники. Пострадавших в пожаре нет.

В комментариях омичи пишут, что в этом доме хозяин сдавал комнату – кто-то видел объявление на сайте по аренде недвижимости. Жители города сочувствуют владельцам дома:

- Вот беда погорельцам - зимой остаются без крыши, - пишут омичи.

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