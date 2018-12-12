В центре Омска сгорел частный дом

12 Дек. 08:34 2018-12-12T09:09:36+03:00

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В Центральном районе Омска на улице 18-ая Северная горит большой кирпичный частный дом. В соцсетях очевидцы разместили фото пожара. Пламенем полностью охвачена крыша дома площадью 250 квадратных метров, она начала разрушаться.

По сообщению пресс-службы МЧС, пожар тушили 33 человека и 7 единиц техники. Пострадавших в пожаре нет.

В комментариях омичи пишут, что в этом доме хозяин сдавал комнату – кто-то видел объявление на сайте по аренде недвижимости. Жители города сочувствуют владельцам дома:

- Вот беда погорельцам - зимой остаются без крыши, - пишут омичи.