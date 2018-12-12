Общественная палата получила благодарственное письмо от омского губернатора

12 Дек. 09:06 2018-12-12T13:40:14+03:00

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Секретарь Общественной палаты Лидия Герасимова рассказала о главных достижениях органа за 2018 год. По ее словам, работа была проделана огромная.

- В течение этого года мы проделали огромную работу в решении вопроса создания зеленого пояса Омска. Трижды мы обсуждали это на своих слушаниях. Сегодня рекомендации Общественной палаты ушли уже в Законодательной Собрание Омской области. И депутаты рассмотрели вопрос как на комитете, так и на пленарном заседании. Уже направлено письмо на имя губернатора с просьбой издания указа о создании зеленого пояса вокруг города Омска. Считаю, что это хорошее дело, которое сделала наша Общественная палата.

По словам Герасимовой, большую работу общественники проделали во время выборов.

- Мы активно занимались подготовкой населения к выборам президента. Мы обеспечили стопроцентное наблюдение общественников за ходом голосования. Мы их отобрали, научили. Общественники отработали эти выборы, информация с участков поступала едва ли не в режиме онлайн. Скрупулезно подошли к делу. Этот институт имел применение и на губернаторских выборах минувшей осенью. Наших общественников к себе приглашали как кандидаты, так и политические партии. Они были уже готовы к работе. Это большой пласт нашей работы, и мы отлично его выполнили. Неслучайно правительство Омской области наградило Общественную палату благодарственным письмом за работу на выборах, - отметила секретарь Общественной палаты.