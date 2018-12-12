2018-12-12T09:14:55+03:00
Общество

Общественная палата получила благодарственное письмо от омского губернатора

В Общественной палате Омской области подвели итоги работы за год
Поделиться:
ФОТО: Общественная палата Омской областиФОТО: Общественная палата Омской области
Изменить размер текста:

В Общественной палате Омской области подвели итоги работы за год. Секретарь Общественной палаты Лидия Герасимова рассказала о главных достижениях.

- В течение этого года мы проделали огромную работу в решении вопроса создания зеленого пояса Омска. Трижды мы обсуждали это на своих слушаниях. Сегодня рекомендации Общественной палаты ушли уже в Законодательной Собрание Омской области. И депутаты рассмотрели вопрос как на комитете, так и на пленарном заседании. Уже направлено письмо на имя губернатора с просьбой издания указа о создании зеленого пояса вокруг города Омска. Считаю, что это хорошее дело, которое сделала наша Общественная палата.

По словам Герасимовой, большую работу общественники проделали во время выборов.

- Мы активно занимались подготовкой населения к выборам президента. Мы обеспечили стопроцентное наблюдение общественников за ходом голосования. Мы их отобрали, научили. Общественники отработали эти выборы, информация с участков поступала едва ли не в режиме онлайн. Скрупулезно подошли к делу. Этот институт имел применение и на губернаторских выборах минувшей осенью. Наших общественников к себе приглашали как кандидаты, так и политические партии. Они были уже готовы к работе. Это большой пласт нашей работы, и мы отлично его выполнили. Неслучайно правительство Омской области наградило Общественную палату благодарственным письмом за работу на выборах, - отметила секретарь Общественной палаты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске на форуме обсудили новый импульс развития сельского хозяйства
На дешевые авиабилеты для омичей выделят 82 миллиона из бюджета
Общественная палата Омской области провела четвертый агропромышленный форум
В Омске у МЕГИ заработает новый каток под открытым небом
Омским дачникам тоже нужно будет платить за вывоз мусора
Омские аграрии обсудили, как развивать сельское хозяйство
В омской пятиэтажке взорвалась воспламеняющаяся жидкость, а не газ
На агропромышленный форум в Омск съехались сельхозпроизводители из разных регионов
Омичка хотела получить компенсацию в 8 миллионов, а лишилась 300 тысяч
Александр Адабир: "Общественная палата заинтересована в обсуждении животрепещущих проблем АПК"
На бульваре Победы в Омске появится детская площадка
Общественная палата: Омичам важно знать, что власть их слышит
Омич хотел продать трактор, а лишился денег на карточке
Общественники ежеквартально встречаются с омским губернатором
В Омске с крыши здания сорвался рабочий и погиб
Центр справедливости помог омичу разрешить трудовой спор
«Росводоканал Омск»продолжает реконструкцию насосных станций
Омичам запретили кататься со склонов Советского парка
«Ростелеком» ускорил интернет в трех селах Омской области
Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью
В центре Омска сгорел частный дом
В Омске рассказали, как стать членом Общественной палаты
Омичка из мести сожгла машину своего знакомого
Лидия Герасимова: Для омичей двери Общественной палаты всегда открыты
Омич дважды ограбил один и тот же банк
Секретарь Общественной палаты Омской области: Мы - мостик между гражданами и властью
В Омске, где нет своей арены, может пройти молодежный чемпионат мира по хоккею