Омичка из мести сожгла машину своего знакомого

СЕГОДНЯ 08:07 2018-12-12T08:12:49+03:00

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29-летнюю омичку признали виновной в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. В суде установлено, что после конфликта со своим знакомым она не придумала ничего лучше, как спалить его авто. Девушка облила горючим «Киа», припаркованную в одном из дворов на улице Путилова и подожгла. В результате владельцу авто причинен ущерб в размере 300 тысяч рублей.

- Вину в совершении преступления девушка признала полностью и частично погасила причиненный материальный ущерб, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Кроме того, она будет обязана выплатить пострадавшему 325 тысяч рублей в качестве компенсации материального вреда.