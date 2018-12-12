В Омске рассказали, как стать членом Общественной палаты

12 Дек. 08:10 2018-12-12T13:41:02+03:00

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Ровно 10 лет исполняется Общественной палате Омской области. За этот небольшой период у нее сменилось уже три состава представителей. В 2019 году истекает срок полномочий третьего состава. Секретарь Общественной палаты Лидия Герасимова рассказала, как попасть в ее состав.

- В составе Общественной палаты заслуженные люди, они лидеры мнений, авторитеты в своих каких-то областях. Профессионалы и активные граждане. Их кандидатуры, конечно, проходят обсуждения внутри своих общественных организаций. Поэтому она сама и рекомендует этих людей. Без рекомендации организаций в Общественную палату, конечно, просто так не попасть, - подчеркивает Лидия Герасимова. - Рекомендация всегда должна быть. В 2019 году, как вы знаете, истекает срок полномочий третьего состава. Будет формироваться с 2020 года новый, четвертый состав Общественной палаты. По новому закону к нам на работу 10 человек направит губернатор, 10 – от Законодательного Собрания. Эти 20 человек во время голосования выберут еще 10 человек. Это будут яркие, активные граждане, представляющие свои общественные организации.