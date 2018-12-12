2018-12-12T08:10:01+03:00
Общество

В Омске рассказали, как стать членом Общественной палаты

В истории ее работы первая круглая дата
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ровно 10 лет исполнится 18 декабря Общественной палате Омской области. За этот небольшой период у нее сменилось уже три состава представителей. В 2019 году истекает срок полномочий третьего состава. Секретарь Общественной палата Лидия Герасимова рассказала, как попасть в этот состав.

- В составе Общественной палаты заслуженные люди, они лидеры мнений, авторитеты в своих каких-то областях. Профессионалы и активные граждане. Их кандидатуры, конечно, проходят обсуждения внутри своих общественных организаций. Поэтому она сама и рекомендует этих людей. Без рекомендации организаций в Общественную палату, конечно, просто так не попасть, - подчеркивает Лидия Герасимова. - Рекомендация всегда должна быть. В 2019 году, как вы знаете, истекает срок полномочий третьего состава. Будет формироваться с 2020 года новый, четвертый состав Общественной палаты. По новому закону к нам на работу 10 человек направит губернатор, 10 – от Законодательного Собрания. Эти 20 человек во время голосования выберут еще 10 человек. Это будут яркие, активные граждане, представляющие свои общественные организации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омичка из мести сожгла машину своего знакомого
Лидия Герасимова: Для омичей двери Общественной палаты всегда открыты
Омич дважды ограбил один и тот же банк
Секретарь Общественной палаты Омской области: Мы - мостик между гражданами и властью
В Омске, где нет своей арены, может пройти молодежный чемпионат мира по хоккею
В Омске фура насмерть сбила женщину
Тариф на проезд в омских автобусах может вырасти до 41 рубля
Секретарь Общественной палаты Омской области рассказала о важности работы со СМИ
В Омске бывший зэк пытался ограбить ту же соседку, за ограбление которой сидел
В Омске мужчина судился из-за оградки на кладбище
В Омской области подорожала солярка
Власти рассказали, как изменения в вывозе мусора затронут жителей частного сектора в Омске
В Омской области поймали браконьера, который оставил на обочине ноги косули
В Омской драме появится почта Деда Мороза
В Омске столкнулись две машины «Яндекс-Такси»
В Омске маломобильные группы населения нуждаются в единой базе для досуга
Жители Калачинска обнаружили огромную полынью в Оми
Начальник омской Жилинспекции: УК обязаны исключить из квитанции строчку «Вывоз мусора»
Общественная палата: Омские инвалиды регулярно привозят медали с соревнований
В Омской области любой человек с ограниченными возможностями может заниматься спортом
Из детдома в Омской области убежала воспитанница
В Омске осудили пьяного водителя, покалечившего пассажирку
Под Омском горе-преступник попался на грабеже магазина, за который он уже сидел
Владимир Гуселетов принял участие в мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов
Появилось видео погони за пьяным омичом на «Уазике»