2018-12-12T07:51:11+03:00
Происшествия

Омич дважды ограбил один и тот же банк

При этом он угрожал муляжом оружия
Анна МИКУЛА
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Грабителя будут судить.Грабителя будут судить.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Уже как на работу начал ходить в микрофинансовую организацию 45-летний омич - грабить. В первый раз, летом, к преступлению он подготовился основательно, даже смастерил муляж ружья. Накинув на него мешок он смог убедить сотрудницу банка, что оно настоящее, и заставил отдать 50 тысяч рублей.

Повторить ограбление он решил в октябре. На этот раз в качестве «оружия» использовал замаскированную газовую горелку. А вот на то, чтобы сменить место, которое собирается грабить, воображения у него, видимо, не хватило. Мужчина вернулся на место прежнего преступления и вынес оттуда еще 50 тысяч рублей.

- Благодаря действиям работника организации, которой удалось оперативно вызвать охрану, сотрудники уголовного розыска смогли выйти на след нападавшего и установить его личность. В ходе следствия обвиняемый вину в совершении преступлений признал полностью и в полном объеме возместил причиненный ущерб, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

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