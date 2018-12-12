2018-12-12T07:05:02+03:00
Общество

В Омске, где нет своей арены, может пройти молодежный чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира планируется в 2023 году
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба "Авангард"Фото: пресс-служба "Авангард"
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В Омске может пройти часть матчей молодежного чемпионата мира по хоккею, который планируется в 2023 году. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, пишет ТАСС. В международную федерацию хоккея поступила заявка от Владислава Третьяка на проведение молодежного чемпионата мира 2023 сразу в двух городах – Новосибирске и Омске.

- Мы получили письмо от президента ФХР Владислава Третьяка. Я думаю, что это было пожелание Омска - участвовать в организации чемпионата мира, как это бывает в Канаде, где турнир проводят два города. Мы не против проведения турнира в двух городах, если не будет нарушений регламента соревнований, это не станет проблемой, - сообщил Фазель.

Напомним, сейчас в Омске проблема с «Ареной-Омск», которую признали аварийной. Омской хоккейной команде «Авангард» пришлось проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе. Возможно, как раз к молодежному чемпионату в Омске и построят новую арену.

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