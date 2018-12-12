В Омске фура насмерть сбила женщину

СЕГОДНЯ 06:55 2018-12-12T06:55:50+03:00

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Смертельная авария произошла накануне днем в Советском округе Омска. Как сообщают в пресс-службе полиции, 46-летняя омичка переходила дорогу вблизи пешеходного перехода на улице 3-я Молодежная в поселке Большие Поля. По этой же улице ехала большая фура марки «МАН». 60-летний водитель большегруза, вероятно, вовремя не заметил женщину и не успел затормозить.

Фура наехала на женщину. Омичка от полученных травм скончалась на месте происшествия еще до приезда медиков и сотрудников ГИБДД. Сейчас все обстоятельства и причины аварии будут выяснять полицейские.