2018-12-12T04:54:31+03:00
Общество

Тариф на проезд в омских автобусах может вырасти до 41 рубля

Но повышать проезд выше 30 рублей власти не будут
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В среду РЭК Омской области утвердит предельные тарифы для пассажирских предприятий. Единственное реально работающее сейчас автобусное ПАТП №8 имеет тариф в 36 рублей. Для него предлагается утвердить новую цифру в районе 41 рубля. На повышение стоимости проезда это никак не повлияет. Как "Комсомолка" уже не раз писала с 1 января, он будет стоить 30 рублей за безналичный расчет и 25 рублей - при оплате проездным, банковской карточкой или через смартфон.

Предельный тариф нужен для определения размера компенсации разницы между тарифом (экономической ценой одной поездки) и стоимостью проезда. За каждую поездку и за каждого омича транспортникам будут доплачивать из городского бюджета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске рассказали, как стать членом Общественной палаты
Омичка из мести сожгла машину своего знакомого
Лидия Герасимова: Для омичей двери Общественной палаты всегда открыты
Омич дважды ограбил один и тот же банк
Секретарь Общественной палаты Омской области: Мы - мостик между гражданами и властью
В Омске, где нет своей арены, может пройти молодежный чемпионат мира по хоккею
В Омске фура насмерть сбила женщину
Секретарь Общественной палаты Омской области рассказала о важности работы со СМИ
В Омске бывший зэк пытался ограбить ту же соседку, за ограбление которой сидел
В Омске мужчина судился из-за оградки на кладбище
В Омской области подорожала солярка
Власти рассказали, как изменения в вывозе мусора затронут жителей частного сектора в Омске
В Омской области поймали браконьера, который оставил на обочине ноги косули
В Омской драме появится почта Деда Мороза
В Омске столкнулись две машины «Яндекс-Такси»
В Омске маломобильные группы населения нуждаются в единой базе для досуга
Жители Калачинска обнаружили огромную полынью в Оми
Начальник омской Жилинспекции: УК обязаны исключить из квитанции строчку «Вывоз мусора»
Общественная палата: Омские инвалиды регулярно привозят медали с соревнований
В Омской области любой человек с ограниченными возможностями может заниматься спортом
Из детдома в Омской области убежала воспитанница
В Омске осудили пьяного водителя, покалечившего пассажирку
Под Омском горе-преступник попался на грабеже магазина, за который он уже сидел
Владимир Гуселетов принял участие в мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов
Появилось видео погони за пьяным омичом на «Уазике»