2018-12-12T04:54:31+03:00
Общество

Тариф на проезд в омских автобусах может вырасти до 41 рубля

Но повышать проезд выше 30 рублей власти не будут
Станислав МУХИН
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В среду РЭК Омской области утвердит предельные тарифы для пассажирских предприятий. Единственное реально работающее сейчас автобусное ПАТП №8 имеет тариф в 36 рублей. Для него предлагается утвердить новую цифру в районе 41 рубля. На повышение стоимости проезда это никак не повлияет. Как "Комсомолка" уже не раз писала с 1 января, он будет стоить 30 рублей за безналичный расчет и 25 рублей - при оплате проездным, банковской карточкой или через смартфон.

Предельный тариф нужен для определения размера компенсации разницы между тарифом (экономической ценой одной поездки) и стоимостью проезда. За каждую поездку и за каждого омича транспортникам будут доплачивать из городского бюджета.

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