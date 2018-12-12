2018-12-12T07:54:53+03:00
Общество

Лидия Герасимова: Для омичей двери Общественной палаты всегда открыты

Ее секретарь рассказала о своей работе
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ФОТО: Общественная палата Омской областиФОТО: Общественная палата Омской области
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Уже 18 декабря Общественной палате Омской области исполнится ровно 10 лет. За это время орган неоднократно выступал инициатором дискуссий по самым болезненным и сложным вопросам в жизни региона. Накануне юбилея в Общественной палате рассказали, почему ее членам так важно регулярно встречаться с губернаторам и что это дает простым жителям.

- У нас ведется прием по личным вопросам. Работаем через профильные общественные организации. Граждане не должны сидеть дома в стороне от процессов. Нужно объединяться, - комментирует ситуацию секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова. - Меня радует, что у нас в регионе зарождается множество новых общественных организаций. Чаще всего ее члены – люди старшего возраста, которые еще чувствуют в себе силы что-то изменить к лучшему и которые уже закончили работать. Посмотрите на ветеранские организации – ее представители занимают очень активную позицию. Поэтому в первую очередь какие-т о проблемные точки мы узнаем на наших слушаниях, которые мы проводим регулярно. В этом смысле двери Общественной палаты Омской области для граждан открыты.

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