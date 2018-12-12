Лидия Герасимова: Для омичей двери Общественной палаты всегда открыты

12 Дек. 07:54 2018-12-12T13:42:56+03:00

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В декабре Общественной палате Омской области исполняется ровно 10 лет. За это время орган неоднократно выступал инициатором дискуссий по самым болезненным и сложным вопросам в жизни региона. Накануне юбилея ее секретарь Лидия Герасимова рассказала, почему ее членам так важно регулярно встречаться с губернаторам и что это дает простым жителям.

- У нас ведется прием по личным вопросам. Работаем через профильные общественные организации. Граждане не должны сидеть дома в стороне от процессов. Нужно объединяться, - комментирует ситуацию секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова. - Меня радует, что у нас в регионе зарождается множество новых общественных организаций. Чаще всего ее члены – люди старшего возраста, которые еще чувствуют в себе силы что-то изменить к лучшему и которые уже закончили работать. Посмотрите на ветеранские организации – ее представители занимают очень активную позицию. Поэтому в первую очередь какие-т о проблемные точки мы узнаем на наших слушаниях, которые мы проводим регулярно. В этом смысле двери Общественной палаты Омской области для граждан открыты.