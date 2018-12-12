2018-12-12T07:08:26+03:00
Общество

Секретарь Общественной палаты Омской области: Мы - мостик между гражданами и властью

Лидия Герасимова накануне юбилея подвела итоги работы органа
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ФОТО: Общественная палата Омской областиФОТО: Общественная палата Омской области
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Уже 18 декабря Общественной палате Омской области исполнится ровно 10 лет. Накануне этой круглой даты ее секретарь Лидия Герасимова рассказала, чем они занимались в текущем году и о цели Общественной палаты.

- 18 декабря Общественной палате в Омской области исполняется 10 лет. Я хочу заметить, что в нашем регионе очень много создано общественных организаций совершенно разной направленности – молодежные, национально-культурные, спортивные, ветеранские. И они постоянно появляются. Объединяющей силой и является Общественная палата. В то же время она связующее звено, мостик между обществом и властью, - сказала Лидия Герасимова.

По ее словам, члены Общественной палаты раз в квартал регулярно встречаются с губернатором.

- Мы доносим чаяний, вопросов и проблем с предложением до исполнительной и доказательной власти. С целью, чтобы власть потом ориентировалась, какие проекты и организации необходимо поддерживать в виде грантов или субсидий. И у нас множество проектов, когда из инициативы или идеи некоммерческой организации вырастает грандиозный, социально направленный проект или даже бизнес. Мы – координирующий центр всех проектов, - говорит Герасимова.

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