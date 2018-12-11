Секретарь Общественной палаты Омской области рассказала о важности работы со СМИ

11 Дек. 18:32 2018-12-12T13:44:48+03:00

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Секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова накануне 10-летнего юбилея органа рассказала о роли сотрудничества со СМИ и подвела итог реализации проекта по переименованию аэропорта.

- Я считаю, проект «Великие имена России» отличный проект. Омск стал едва ли не активнейшим его участником. Подключились не только граждане, но и все СМИ. Мы мониторили ежедневно ситуацию с ходом голосования в очень тесном взаимодействии. Удалось вовлечь огромное количество людей. Было очень интересно, - сказала Лидия Герасимова.

По ее словам, переоценить сотрудничество Общественной палаты Омской области с прессой невозможно. Это важная часть работы.

- Представляете, какое число людей занимается общественной работой, но о них никто никогда не рассказывал. А телевидение, радио, интернет-издания активно освещают их деятельность в последнее время. И люди узнают, что это оказывается интересно, и можно себя занять активностью в любом возрасте. И мы об этом говорим все время – это здорово. В первые созывы Общественной палаты Омской области действительно было сложно работать. Мы звали СМИ, но к нам не очень-то охотно ходили. Сегодня же мы работаем очень в тесном взаимодействии. Особенно в третьем созыве, - подытожила секретарь Общественной палаты Омской области.