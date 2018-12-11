2018-12-11T18:32:33+03:00
Общество

Секретарь Общественной палаты Омской области рассказала о важности работы со СМИ

18 декабря Общественной палате Омской области исполнится 10 лет
Поделиться:
ФОТО: Общественная палатаФОТО: Общественная палата
Изменить размер текста:

Секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова накануне 10-летнего юбилея органа рассказала о роли сотрудничества со СМИ и подвела итог реализации проекта по переименованию аэропорта.

- Я считаю, проект «Великие имена России» отличный проект. Омск стал едва ли не активнейшим его участником. Подключились не только граждане, но и все СМИ. Мы мониторили ежедневно ситуацию с ходом голосования в очень тесном взаимодействии. Удалось вовлечь огромное количество людей. Было очень интересно, - сказала Лидия Герасимова.

По ее словам,переоценить сотрудничество Общественной палаты Омской области с прессой невозможно. Это важная часть работы.

- Представляете, какое число людей занимается общественной работой, но о них никто никогда не рассказывал. А телевидение, радио, интернет-издания активно освещают их деятельность в последнее время. И люди узнают, что это оказывается интересно, и можно себя занять активностью в любом возрасте. И мы об этом говорим все время – это здорово. В первые созывы Общественной палаты Омской области действительно было сложно работать. Мы звали СМИ, но к нам не очень-то охотно ходили. Сегодня же мы работаем очень в тесном взаимодействии. Особенно в третьем созыве, - подытожила секретарь Общественной палаты Омской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске бывший зэк пытался ограбить ту же соседку, за ограбление которой сидел
В Омске мужчина судился из-за оградки на кладбище
В Омской области подорожала солярка
Власти рассказали, как изменения в вывозе мусора затронут жителей частного сектора в Омске
В Омской области поймали браконьера, который оставил на обочине ноги косули
В Омской драме появится почта Деда Мороза
В Омске столкнулись две машины «Яндекс-Такси»
В Омске маломобильные группы населения нуждаются в единой базе для досуга
Жители Калачинска обнаружили огромную полынью в Оми
Начальник омской Жилинспекции: УК обязаны исключить из квитанции строчку «Вывоз мусора»
Общественная палата: Омские инвалиды регулярно привозят медали с соревнований
В Омской области любой человек с ограниченными возможностями может заниматься спортом
Из детдома в Омской области убежала воспитанница
В Омске осудили пьяного водителя, покалечившего пассажирку
Под Омском горе-преступник попался на грабеже магазина, за который он уже сидел
Владимир Гуселетов принял участие в мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов
Появилось видео погони за пьяным омичом на «Уазике»