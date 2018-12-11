В Омске бывший зэк пытался ограбить ту же соседку, за ограбление которой сидел

11 Дек. 15:23 2018-12-11T15:24:09+03:00

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37-летний омич только что освободился из колонии и имеет все шансы вернуться туда снова. Женщина выпивал в квартире у родственников, потому вышел в подъезд и проник в квартиру 65-летней соседки. Он напал на пожилую женщину с ножницами и пытался забрать золотые серьги. Женщина не растерялась и начала звать на помощь.

Любопытно, что за решетку мужчина попал за ограбление этой же соседки. Тогда он сорвал в нее золотую цепочку.

- По ходатайству следователя Кировским районным судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Санкция ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.