В Омской области подорожала солярка

11 Дек. 14:47 2018-12-11T14:51:52+03:00

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В Омской области резко подорожала солярка - за месяц сразу на два рубля. Стоимость дизельного топлива превысила планку в 47 рублей.

- В ноябре 2018 года в Омской области средние цены на дизельное топливо повысились на 4,4 процента. Среди автомобильного бензина подорожал бензин марок АИ-98 и АИ-100 - в среднем на 0,7 процента, - сообщает Омскстат.

Таким образом, литр бензина АИ-98 подорожал с 47,6 до 48,4 рублей - на 75 копеек. Солярка выросла в цене с 45,3 рублей до 47,3 рублей за литр. Стоимость газа и остальных марок бензина не изменилась.