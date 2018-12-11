2018-12-11T14:51:52+03:00
Общество

В Омской области подорожала солярка

Также увеличилась стоимость бензина АИ-98
Анна МИКУЛА
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В Омской области подорожали солярка и АИ-98.В Омской области подорожали солярка и АИ-98.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Омской области резко подорожала солярка - за месяц сразу на два рубля. Стоимость дизельного топлива превысила планку в 47 рублей.

- В ноябре 2018 года в Омской области средние цены на дизельное топливо повысились на 4,4 процента. Среди автомобильного бензина подорожал бензин марок АИ-98 и АИ-100 - в среднем на 0,7 процента, - сообщает Омскстат.

Таким образом, литр бензина АИ-98 подорожал с 47,6 до 48,4 рублей - на 75 копеек. Солярка выросла в цене с 45,3 рублей до 47,3 рублей за литр. Стоимость газа и остальных марок бензина не изменилась.

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