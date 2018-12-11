В Омске мужчина судился из-за оградки на кладбище

11 Дек. 14:53 2018-12-11T14:53:42+03:00

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Омич хотел поставить памятники своим умершим родителям и приехал с необходимыми материалами и оборудованием на кладбище. Однако там он обнаружил, что у соседней могилы установлена оградка, которая вплотную прилегала к могиле его родителей.

Суд постановил, что забор соседей не позволяет поставить памятники, она установлена с нарушением границ участка. Поэтому соседи должны убрать ограждение. Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, решение суда уже вступило в законную силу. Теперь нарушителям в течение 60 дней придется убрать или сдвинуть ограждение, если они этого не сделают, омичу придется обращаться к судебным приставам.