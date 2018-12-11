Власти рассказали, как изменения в вывозе мусора затронут жителей частного сектора в Омске

СЕГОДНЯ 14:23 2018-12-11T14:23:19+03:00

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О серьезных изменениях в системе утилизации и вывоза твердых бытовых отходов "Комсомолка" писал не раз. С 1 января 2019 года платежи в отдельных квитанциях собственникам начнет выставлять единый региональный оператор по вывозу мусора ООО "Магнит". Сейчас власти ведут разъяснительную работу для собственников и объясняют людям нюансы новой системы.

Сейчас омичам важно определиться, как они будут оплачивать вывоз мусора - напрямую оператору или через свою управляющую компанию.

- Прямой платеж всегда удобнее, поскольку в этом случае мы не отвечаем за соседей. Регоператор должен будет вести претензионную работу напрямую с каждым конкретным собственником, который не платит, - цитирует пресс-служба областного правительства члена Общественной палаты, начальника Государственной жилищной инспекции Омской области Александра Бурых.

Рассказал он, чего ждать с 1 января и жителям частного сектора в Омске.

- В отношении частного сектора, где организован вывоз, проблем, я думаю, не будет. Вам нужно активно работать с администрацией округа, чтобы информация о местах вывоза была учтена. Но есть частный сектор, где такой вывоз отсутствует, там периодически появляются свалки. Эти места надо превратить в цивилизованные места складирования мусора, - подчеркнул Александр Бурых.