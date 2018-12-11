В Омской области поймали браконьера, который оставил на обочине ноги косули
На территории «Баировского заказника» в Тюкалинском районе прямо на обочине дороги сотрудники природной охраны обнаружили ноги и шкуру косули. На место вызвали полицейских, которые недалеко нашли еще две гильзы от охотничьего ружья.
Как сообщили в УМВД по Омской области, ущерб от отстрела косули составил 200 тысяч рублей. На предполагаемого преступника указали свидетели. 26-летний местный житель не стал отрицать свою вину и признался, что убил животное без разрешения. Дома у него обнаружили тушу косули и следы крови в багажнике.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Максимальное наказание по данной статье – 5 лет лишения свободы.