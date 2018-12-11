В Омской драме появится почта Деда Мороза
Теперь не только малыши, но и взрослые смогут загадывать желания Деду Морозу. Специально для тех, кто несмотря на возраст, продолжает верить в главного новогоднего волшебника, в холле драмтеатра установили почтовый ящик. Туда можно отправлять не только письма с просьбами, но и поздравительные послания.
- Все мы под Новый год ждем чудес и новогоднего настроения, которое от многих в предпраздничной суете ускользает. Мы решили внести свою лепту в общую чехарду новогодних событий, чтобы улыбок и приятных воспоминаний было больше, - рассказали в пресс-службе театра. - В кассовом зале появился волшебный почтовый ящик. Любой желающий может опустить в него письмо или открытку с поздравлениями театру, артистам или любым его сотрудникам и указать на конверте свой обратный адрес. В Новом году отправители получат ответные письма и открытки от театра с автографами и пожеланиями артистов.
Подробности об акции можно узнать здесь.