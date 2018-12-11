2018-12-11T13:27:32+03:00
Происшествия

В Омске столкнулись две машины «Яндекс-Такси»

Автомобили не поделили дорогу [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске столкнулись две машины популярного таксиВ Омске столкнулись две машины популярного таксиФото: vk.com
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Омичи в соцсетях поделились фото необычной аварии. На этот раз столкнулись две легковые машины «Яндекс.Такси». По всей видимости, одна из машин не уступила другой дорогу и машины столкнулись. Машины получили незначительные повреждения, находились ли пассажиры в салоне – неизвестно.

Комичность аварии придает тот факт, что машины этого такси регулярно попадают в аварии, но на этот раз они столкнулись между собой. На месте аварии уже работают сотрудники ГИБДД.

Судя по разным номерам региона, омичи предположили, что машины конкурировали за клиента: один автомобиль из Омска, а второй из Тюмени.

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