Начальник омской Жилинспекции: УК обязаны исключить из квитанции строчку «Вывоз мусора»

СЕГОДНЯ 13:07 2018-12-11T13:07:44+03:00

С нового года за эту услугу будет приходить отдельная платежка

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"Комсомолка" подробно писала о том, что с 1 января омичей ждут серьезные изменения в системе вывоза мусора. С нового года услуга становится коммунальной. Жители перестанут оплачивать ее в квитанции управляющей компании. Теперь счет выставлять будет единый региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

- Услуга по обращению с ТКО станет коммунальной, поэтому УК, ТСЖ, ЖСК будут обязаны исключить из тарифа строки «вывоз твердых бытовых отходов» и «вывоз крупногабаритного мусора», как только региональный оператор начнет работу, - сказал на встрече с собственниками член Общественной палаты, начальник Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Бурых.

Также, по его словам, сейчас главная задача для омичей - определить, на чьей земле находится санитарная установка. Она может быть в границах земельного участка многоквартирного дома или на муниципальной земле.

- Бывают случаи, когда санитарной площадкой пользуются несколько домов, но принадлежит только одному из них. Тогда можно за определенную плату пользоваться санитарной установкой соседей, которым она принадлежит, либо установить свою, - цитирует пресс-служба областного правительства Александра Бурых.