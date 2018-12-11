2018-12-11T13:07:44+03:00
Общество

Начальник омской Жилинспекции: УК обязаны исключить из квитанции строчку «Вывоз мусора»

С нового года за эту услугу будет приходить отдельная платежка
Станислав МУХИН
Поделиться:
Теперь счет выставлять будет единый региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).Теперь счет выставлять будет единый региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).Фото: Олег АДАМОВИЧ
Изменить размер текста:

"Комсомолка" подробно писала о том, что с 1 января омичей ждут серьезные изменения в системе вывоза мусора. С нового года услуга становится коммунальной. Жители перестанут оплачивать ее в квитанции управляющей компании. Теперь счет выставлять будет единый региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

- Услуга по обращению с ТКО станет коммунальной, поэтому УК, ТСЖ, ЖСК будут обязаны исключить из тарифа строки «вывоз твердых бытовых отходов» и «вывоз крупногабаритного мусора», как только региональный оператор начнет работу, - сказал на встрече с собственниками член Общественной палаты, начальник Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Бурых.

Также, по его словам, сейчас главная задача для омичей - определить, на чьей земле находится санитарная установка. Она может быть в границах земельного участка многоквартирного дома или на муниципальной земле.

- Бывают случаи, когда санитарной площадкой пользуются несколько домов, но принадлежит только одному из них. Тогда можно за определенную плату пользоваться санитарной установкой соседей, которым она принадлежит, либо установить свою, - цитирует пресс-служба областного правительства Александра Бурых.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске мужчина судился из-за оградки на кладбище
В Омской области подорожала солярка
Власти рассказали, как изменения в вывозе мусора затронут жителей частного сектора в Омске
В Омской области поймали браконьера, который оставил на обочине ноги косули
В Омской драме появится почта Деда Мороза
В Омске столкнулись две машины «Яндекс-Такси»
В Омске маломобильные группы населения нуждаются в единой базе для досуга
Жители Калачинска обнаружили огромную полынью в Оми
Общественная палата: Омские инвалиды регулярно привозят медали с соревнований
В Омской области любой человек с ограниченными возможностями может заниматься спортом
Из детдома в Омской области убежала воспитанница
В Омске осудили пьяного водителя, покалечившего пассажирку
Под Омском горе-преступник попался на грабеже магазина, за который он уже сидел
Владимир Гуселетов принял участие в мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов
Появилось видео погони за пьяным омичом на «Уазике»